Агент Жемалетдинова отреагировал на информацию, что полузащитник покинет ЦСКА

Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, оценил слухи о будущем уходе игрока из клуба.

«На данный момент информация об уходе Рифата из ЦСКА не соответствует действительности. Такого решения ещё не существует. Сейчас в принципе не существует никакого решения. Сейчас идёт переговорный процесс, общаемся с клубом. Как только будет конкретика, ЦСКА и мы сообщим об этом», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 29 матчах прошедшего клубного сезона Жемалетдинов забил два гола и отдал четыре голевые передачи. ЦСКА в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и взял Кубок России.