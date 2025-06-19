Луис Энрике рассказал, что заставляет футболистов «ПСЖ» уходить с тренировок

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о трудолюбии футболистов парижской команды.

После победы в Лиге чемпионов «ПСЖ» удачно стартовал на клубном чемпионате мира, разгромив испанский «Атлетико» Мадрид со счётом 4:0. В ночь с 19 на 20 июня в 4:00 мск «ПСЖ» сразится с бразильским «Ботафого».

«Мы победители Лиги чемпионов, никто не может отнять у нас этого, и я думаю, что мы великие чемпионы, потому что наш путь был трудным. Но мы только в начале, это первые шаги команды, которая хочет стать доминирующей. Наша цель очень и очень амбициозна. У нас есть игроки, которые хотят продолжать побеждать, и болельщики, которые заслуживают многих побед.

На клубном чемпионате мира атмосфера в команде почти такая же, как и в Лиге чемпионов. Неделя перед финалом получилась сложной, было много волнения. Но здесь та же атмосфера: все наслаждаются моментом и с нетерпением ждут матча с «Ботафого». Мне очень повезло, что у меня есть игроки, которым нравится вставать по утрам и которые любят тренироваться. Мы настаиваем на том, чтобы они шли домой с тренировок. Я практически запрещаю им тренироваться. Мне не нужно их мотивировать, хотя им важно и отдыхать», — приводит слова Энрике Le Parisien.