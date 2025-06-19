Мареска рассказал о состоянии Мудрика на фоне ситуации с обвинениями в допинге

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о психологическом состоянии нападающего «синих» Михаила Мудрика, которому Федерация футбола Англии (FA) официально предъявила обвинения в нарушении антидопингового регламента.

«Он был в хорошем состоянии последний раз, когда мы общались. Я не видел, чтобы он был обеспокоен. Больше мы не разговаривали, так что не знаю, но уверен, что мы ещё свяжемся с ним», — приводит слова Марески журналист Низаара Кинселла.

При худшем развитии событий для Мудрика он может быть отстранён на срок до четырёх лет. Более вероятные сроки дисквалификации могут варьироваться от месяца до двух лет, в зависимости от смягчающих обстоятельств.

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