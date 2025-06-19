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Матч «Палмейраса» и «Аль-Ахли» на клубном ЧМ в США возобновлён после 40-минутной паузы

Матч «Палмейраса» и «Аль-Ахли» на клубном ЧМ в США возобновлён после 40-минутной паузы
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Встреча «Палмейраса» и «Аль-Ахли» на групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 года в США возобновлена после 40-минутной остановки из-за угрозы урагана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
2 : 0
Аль-Ахли
Каир, Египет
1:0 Абу Али – 49'     2:0 Лопес – 59'    

Игра проходит в эти минуты в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Счёт на момент остановки игры на 62-й минуте — 2:0 в пользу «Палмейраса». Сразу после остановки матча «Аль-Ахли» провёл замену четырёх футболистов.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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