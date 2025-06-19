«Наполи» работает над трансфером хавбека Брайтона О'Райли — Sky Sports

«Наполи» планирует усилиться полузащитником клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэттью О'Райли. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, итальянский клуб предложил за игрока € 30 млн. «Аталанта» и «Рома» также заинтересованы в покупке этого футболиста. Сообщается, что неаполитанцам для совершения сделки необходимо продать кого-либо из нынешнего состава коллектива, главный кандидат на уход — Андре Замбо Ангисса.

В 26 матчах прошедшего клубного сезона О'Райли забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

По итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» занял восьмое место (61 очко).