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«Барселона» готова заплатить за Уильямса больше, чем указано в его отступных — El Correo

«Барселона» готова заплатить за Уильямса больше, чем указано в его отступных — El Correo
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«Барселона» готова заплатить «Атлетику» из Бильбао за переход нападающего Нико Уильямса больше, чем требует контракт 22-летнего футболиста. Об этом сообщает El Correo.

По информации источника, в трудовом соглашении испанского игрока прописаны отступные в размере € 58 млн. Сине-гранатовые готовы выплатить баскскому клубу бо́льшую сумму при условии, что они переведут её частями. На текущий момент «Барселона» не обладает возможностью отдать эти деньги в полном объёме. В свою очередь, «Атлетик» настаивает, чтобы «блауграна» погасила всю сумму сразу.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

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