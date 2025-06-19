«Зенит» сделал пожертвование «Барселоне» на трансфер Нико Уильямса

«Зенит» в популярной социальной сети TikTok сделал пожертвование для «Барселоны», чтобы каталонский клуб смог приобрести 22-летнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса.

Фото: Скриншот из TikTok

«На Нико Уильямса от «Зенита», — оставил комментарий аккаунт сине-бело-голубых после совершённого пожертвования.

Отметим, «Зенит» пожертвовал 1000 монет. Это чуть больше € 10.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сине-гранатовые готовы выплатить отступные за нападающего «Атлетика» в размере € 58 млн, однако хотят сделать это частями. При этом баскский клуб хочет получить всю сумму сразу.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: