Против владельца и главы московского «Торпедо» возбуждено уголовное дело о взятке судье

Владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий по делу о попытке дачи взятки футбольному арбитру, сообщает РБК со ссылкой на два своих источника.

По данным издания, в отношении Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 291 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

По словам собеседника РБК, в четверг, 19 июня, в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Дело было возбуждено сегодня, его расследует следственный департамент МВД.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и в следующем сезоне должно сыграть в РПЛ.