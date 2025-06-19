Кунде готов продлить контракт с «Барселоной» — Джейкобс

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде согласился подписать новое соглашение с клубом. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, футболист сообщил главному тренеру команды Ханс-Дитеру Флику о своём намерении продолжить выступать за сине-гранатовых. Стороны считают, что эта договорённость будет закреплена официально в ближайшие недели.

В 53 матчах прошедшего клубного сезона Кунде забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. По итогам прошлого сезона «Барселона» стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны. В лиге чемпионов команда дошла до полуфинала.