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РПЛ направила в РФС поправку о клубах, не получивших лицензию на следующий сезон

РПЛ направила в РФС поправку о клубах, не получивших лицензию на следующий сезон
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Российская Премьер-Лига (РПЛ) направила в Российский футбольный союз (РФС) поправку в регламент, которая позволит автоматически перемещать на последнее место турнирной таблицы клубы, игравшие в РПЛ, но не получившие лицензию на следующий сезон, сообщил ТАСС президент лиги Александр Алаев.

«Любое решение было плохим. Я говорил, что чемпионат должен заканчиваться со свистком судьи. Мне было очевидно, что единственный вариант — оставить «Пари НН». Плохое, но иногда других решений нет.

Мы направили регламент в РФС, внесли поправку. Если кто-то не получит лицензию, то можно будет их перенести на последнее место. Ждём, что в РФС нас поддержат», — приводит ТАСС слова Алаева.

По итогам минувшего сезона РПЛ 12-е место, которое позволяет сохранить прописку в элитном дивизионе, заняли подмосковные «Химки», однако они не прошли лицензирование, и их место в следующем сезоне занял «Пари Нижний Новгород», который в стыковых матчах уступил «Сочи».

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