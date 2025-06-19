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Палмейрас — Аль-Ахли, результат матча 19 июня 2025, счёт 2:0, клубный ЧМ по футболу 2025

«Палмейрас» обыграл «Аль-Ахли» в матче клубного ЧМ, который прерывался на 40 минут
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Сегодня, 19 июня, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, США) прошёл матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между бразильским «Палмейрасом» и египетским клубом «Аль-Ахли». «Палмейрас» одержал победу со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
2 : 0
Аль-Ахли
Каир, Египет
1:0 Абу Али – 49'     2:0 Лопес – 59'    

На 49-й минуте бразильская команда вышла вперёд после того, как Вессам Абу Али забил мяч в свои ворота, на 59-й минуте счёт удвоил Хосе Лопес.

На 62-й минуте игра была прервана из-за угрозы урагана, зрителям предложили покинуть арену и найти укрытие. Через 40 минут встреча была возобновлена.

«Палмейрас» лидирует в группе А, набрав четыре очка. «Аль-Ахли» идёт четвёртым (одно очко). В заключительном матче квартета 24 июня бразильская команда сыграет с «Интер Майами», «Аль-Ахли» в этот же день встретится с «Порту».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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