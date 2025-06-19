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«Ювентус» хочет усилиться молодым талантом из «Тоттенхэма» — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» хочет усилиться молодым талантом из «Тоттенхэма» — La Gazzetta dello Sport
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Майки Мур привлёк внимание «Ювентуса». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, туринцы работают над омоложением состава, игрок лондонской команды мог бы вписаться в эту стратегию.

В 22 матчах прошедшего клубного сезона на счету Мура три гола и четыре голевые передачи. На данный момент Мур играет за юношескую сборную Англии на чемпионате Европы в возрастной категории до 19 лет. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Мура в € 18 млн.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял четвёртое место в турнирной таблице высшего итальянского дивизиона, заработав 70 очков.

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