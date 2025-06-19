«Ювентус» хочет усилиться молодым талантом из «Тоттенхэма» — La Gazzetta dello Sport

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Майки Мур привлёк внимание «Ювентуса». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, туринцы работают над омоложением состава, игрок лондонской команды мог бы вписаться в эту стратегию.

В 22 матчах прошедшего клубного сезона на счету Мура три гола и четыре голевые передачи. На данный момент Мур играет за юношескую сборную Англии на чемпионате Европы в возрастной категории до 19 лет. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Мура в € 18 млн.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял четвёртое место в турнирной таблице высшего итальянского дивизиона, заработав 70 очков.