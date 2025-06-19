Сегодня, 19 июня, в заключительном 3-м туре группового этапа чемпионата Европы 2025 года среди юношей (игроки до 19 лет) состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U19 19 июня:

Группа А. Дания — Румыния — 0:3;

Группа А. Черногория — Испания — 0:5.

По итогам группы А в плей-офф сыграют сборная Испании, которая набрала девять очков и заняла первое место, и команда Румынии (шесть очков). Дания (три очка) и Черногория (0) покидают турнир.

Завтра, 20 июня, определятся ещё два участника плей-офф от группы В, в которой выступают Англия, Нидерланды, Германия и Норвегия.