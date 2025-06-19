Карраскаль перейдёт во «Фламенго» за € 12,5+1,5 млн во время клубного ЧМ — Eu Sou Flamengo

«Фламенго» купит атакующего полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля во время клубного чемпионата мира, который продлится до 13 июля. Об этом сообщает Eu Sou Flamengo.

По информации источника, красно-чёрные заплатят бело-голубым € 12,5 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 1,5 млн — в виде бонусов. Подчёркивается, что 27-летний футболист подпишет контракт, рассчитанный на пять лет. Переговоры между «Динамо» и «Фламенго» находятся в финальной стадии.

Колумбийский футболист выступает в составе бело-голубых с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: