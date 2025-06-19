Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карраскаль перейдёт во «Фламенго» за € 12,5+1,5 млн во время клубного ЧМ — Eu Sou Flamengo

Карраскаль перейдёт во «Фламенго» за € 12,5+1,5 млн во время клубного ЧМ — Eu Sou Flamengo
Аудио-версия:
Комментарии

«Фламенго» купит атакующего полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля во время клубного чемпионата мира, который продлится до 13 июля. Об этом сообщает Eu Sou Flamengo.

По информации источника, красно-чёрные заплатят бело-голубым € 12,5 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 1,5 млн — в виде бонусов. Подчёркивается, что 27-летний футболист подпишет контракт, рассчитанный на пять лет. Переговоры между «Динамо» и «Фламенго» находятся в финальной стадии.

Колумбийский футболист выступает в составе бело-голубых с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android