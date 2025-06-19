«МЮ» предложил более £ 60 млн за Мбемо, «Брентфорд» требует £ 70+ млн — The Times

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Брентфорду» о трансфере 25-летнего крайнего нападающего Брайана Мбемо в размере более чем £ 60 млн (€ 70 млн). Об этом сообщает The Times.

По информации источника, «пчёлы» считают, что камерунский футболист стоит больше £ 70 млн (€ 81,9 млн). Конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за Мбемо составляют «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и другие клубы.

Ранее СМИ сообщали, что «шпоры» предложили «Брентфорду» £ 65+5 млн за покупку 25-летнего вингера.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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