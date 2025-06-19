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Палмер рассказал, почему выбрал 10-й игровой номер

Палмер рассказал, почему выбрал 10-й игровой номер
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал о причинах выбора 10-го игрового номера. Ранее футболист выступал за эту команду под номером 20, до этого за «синих» под данным номером играли Эден Азар, Хуан Мата, Кристиан Пулишич, Джо Коул, Виллиан и многие другие футболисты.

«Месси – главный [вдохновитель]. А ещё – Руни и другие футболисты подобного плана.

Это просто культовый номер. Я постоянно носил его в детстве, он просто мне нравится.

Я пока не обсуждал это с Мишей [Мудриком], но в подходящий момент сделаю это. Сейчас вмешиваться в его ситуацию – это не совсем моё дело. Мы всё обсудим», – приводит слова Палмера ESPN.

Ранее в допинг-пробе Михаила Мудрика обнаружили запрещённое вещество мельдоний, футболисту грозит длительная дисквалификация.

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