Отец Дуарте высказался о будущем защитника в «Спартаке»

Андрес Дуарте, отец центрального защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщил, что его сын счастлив в московском клубе и не собирается покидать его в ближайшее время.

«Он хорошо себя чувствует в России, адаптировался. В «Спартаке» его очень ценят и не хотят отпускать. Алексис играет в каждом матче, а тренер хочет использовать его в новом сезоне», — сказал отец Дуарте в эфире радио Monumental AM 1080.

Дуарте выступает в составе красно-белых с января 2023 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 19 встречах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Как появился «Спартак»: