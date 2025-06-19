«Зенит» должен получить € 10 млн от возможного трансфера Юри Алберто в «Атлетико» — AS

Мадридский «Атлетико» рассматривает 24-летнего нападающего «Коринтианса» Юри Алберто в качестве потенциальной замены для вингера Анхеля Корреа, близкого к переходу в «Тигрес». Об этом сообщает AS.

По информации источника, бывший футболист «Зенита» может перейти в испанский клуб за € 20 млн.

Отметим, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые сохранили 50% прав на Алберто после его перехода в «Коринтианс», который состоялся в январе 2023 года. В случае трансфера бразильского форварда в стан «матрасников» санкт-петербургский клуб должен получить € 10 млн.

Алберто перешёл в «Зенит» в январе 2022 года, в июле того же года футболист перешёл в «Коринтианс» на правах аренды. В январе 2023 года Алберто окончательно стал игроком бразильского клуба.

Материалы по теме Фото «Зенит» сделал пожертвование «Барселоне» на трансфер Нико Уильямса

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: