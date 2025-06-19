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«Арсенал» хочет подписать нападающего «Челси» Мадуэке — Daily Telegraph

«Арсенал» хочет подписать нападающего «Челси» Мадуэке — Daily Telegraph
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«Арсенал» планирует усилиться нападающим «Челси» Нони Мадуэке. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Согласно источнику, «канониры» следят за многими игроками, но на данный момент трудно сказать, насколько силён интерес именно к футболисту «синих». «Челси» не выставлял Мадуэке на трансфер, однако продажа может состояться. На данный момент конкретных переговоров не было.

В клубном сезоне нападающий «Челси» принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Мадуэке с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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