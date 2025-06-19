«Арсенал» хочет подписать нападающего «Челси» Мадуэке — Daily Telegraph

«Арсенал» планирует усилиться нападающим «Челси» Нони Мадуэке. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Согласно источнику, «канониры» следят за многими игроками, но на данный момент трудно сказать, насколько силён интерес именно к футболисту «синих». «Челси» не выставлял Мадуэке на трансфер, однако продажа может состояться. На данный момент конкретных переговоров не было.

В клубном сезоне нападающий «Челси» принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Мадуэке с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.