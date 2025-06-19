Трамп обсудил ядерное оружие и Иран, пока футболисты «Ювентуса» были у него на приёме

Президент США Дональд Трамп вчера, 18 июня, принял представителей «Ювентуса» в Овальном кабинете Белого дома, во время визита футболистов политик отвечал на вопросы про конфликт Ирана с Израилем и ядерное оружие.

На встрече в том числе присутствовали американские футболисты «Ювентуса» Уэстон Маккенни и Тимоти Веа, бывший капитан команды Джорджо Кьеллини и главный тренер Игор Тудор. Пока представители футбольного клуба стояли за спиной у Трампа, журналисты задавали президенту США вопросы про Иран и Израиль, игроки в это время стояли молча.

После этого Трамп спросил у представителей «Ювентуса», могут ли в составе их команды играть женщины. Футболисты не смогли ответить на этот вопрос, а один из руководителей клуба ответил, что у них «прекрасная женская команда».

После встречи с Трампом в Белом доме «Ювентус» в своём первом матче на клубном чемпионате мира в США разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ со счётом 5:0.