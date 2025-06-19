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«Динамо» Москва готовит предложение по защитнику из чемпионата Аргентины — Лугт

Московское «Динамо» проявляет интерес к 21-летнему левому защитнику «Аргентинос Хуниорс» Роману Веге. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бело-голубые готовы предложить аргентинскому футболисту выгодные финансовые условия. Подчёркивается, что «Динамо» может сделать данное предложение в ближайшие дни. За Вегой также следят «Аякс» и «Ривер Плейт».

21-летний защитник принял участие в 63 матчах взрослой команды «Аргентинос Хуниорс», в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: