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«Вильярреал» в ближайшее время оформит аренду игрока молодёжной сборной Испании — Marca

«Вильярреал» в ближайшее время оформит аренду игрока молодёжной сборной Испании — Marca
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Защитник «Наполи» Рафа Марин в ближайшее время пополнит состав «Вильярреала». Об этом сообщает Marca.

Согласно источнику, речь идёт об аренде с опцией выкупа по окончании будущего сезона. Игрок уже согласовал условия сотрудничества с испанской командой. Стоимость аренды составит € 1 млн, опция выкупа обойдётся в € 12 млн.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в шести матчах. На данный момент он играет за сборную Испании на чемпионате Европы в возрастной категории до 21 года.

По итогам прошлого сезона «Вильярреал» занял пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, заработав 70 очков.

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