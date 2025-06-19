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Гвардиола назвал Нико Уильямса игроком «Манчестер Сити» на пресс-конференции

Гвардиола назвал Нико Уильямса игроком «Манчестер Сити» на пресс-конференции
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции сказал, что в его команде играет нападающий «Атлетика» Нико Уильямс, оговорившись и перепутав его с полузащитником «горожан» Нико Гонсалесом.

Испанского специалиста спросили, способен ли хавбек Тейани Рейндерс играть более глубоко, когда Родри полностью восстановит свою форму. На что Гвардиола ответил: «Да, но у меня также есть Нико Уильямс… Нико Уильямс… Извините, Нико Гонсалес».

В последние дни СМИ активно связывают Нико Уильямса с «Барселоной», взрослую команду которой Гвардиола возглавлял с 2008 по 2012 год. Сообщалось, что сине-гранатовые готовы выплатить отступные за нападающего «Атлетика» в размере € 58 млн.

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