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Веа из «Ювентуса» — о визите к Трампу: думал: «Мужик, я просто хочу играть в футбол»

Веа из «Ювентуса» — о визите к Трампу: думал: «Мужик, я просто хочу играть в футбол»
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Американский полузащитник «Ювентуса» Тимоти Веа высказался о визите команды в Белый дом к президенту США Дональду Трампу.

Встреча президента и делегации «Ювентуса» прошла вчера, 18 июня. На ней также присутствовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Во время визита «Ювентуса» к Трампу журналисты задавали политику вопросы о конфликте Ирана и Израиля. В это время футболисты молча стояли за спиной Трампа.

«Думаю, побывать в Белом доме — это классный опыт. Первый раз — это всегда здорово, но я не любитель политики, так что это было не слишком захватывающе. Честно говоря, для меня всё это было полной неожиданностью. Нам просто сказали, что мы должны идти. У меня не было выбора. Меня застигли врасплох. Это было немного странно — когда он начал говорить о политике, Иране и многом другом. Я думал: «Мужик, я просто хочу играть в футбол», — приводит слова Веа The Athletic.

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