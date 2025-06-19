«Торпедо» удалило информацию о руководстве клуба после новости об уголовном деле

Московское «Торпедо» удалило с официального сайта всю информацию о составе руководителей клуба.

Ранее РБК сообщил, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов стали фигурантами уголовного расследования по делу о попытке дачи взятки одному из арбитров. Обыски прошли в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова. Максимальный срок наказания по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Дело было возбуждено сегодня, 19 июня, его расследует следственный департамент МВД.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и в следующем сезоне должно сыграть в РПЛ.