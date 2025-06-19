«Интер Майами» — «Порту»: Месси вывел хозяев вперёд, забив со штрафного

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы А клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Интер Майами» (США) и «Порту» (Португалия). Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. На момент выхода новости счёт в игре – 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 54-й минуте нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси вывел свою команду вперёд, забив со штрафного.

В 1-м туре группового этапа «Интер Майами» встречался с «Аль-Ахли». Команды сыграли вничью со счётом 0:0. В свою очередь, «Порту» провёл матч с «Палмейрасом». Эта встреча завершилась со счётом 0:0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: