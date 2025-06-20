«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась

Сегодня, 20 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречаются американский «Сиэтл Саундерс» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). Игра стартовала в 1:00 мск.

Права на показ клубного ЧМ принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.