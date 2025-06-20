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«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась

«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась
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Сегодня, 20 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречаются американский «Сиэтл Саундерс» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). Игра стартовала в 1:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 01:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
1-й тайм
0 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания

Права на показ клубного ЧМ принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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