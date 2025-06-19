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Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», хочет купить «Хетафе» — Marca

Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», хочет купить «Хетафе» — Marca
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Fenway Sports Group, которая владеет правами на «Ливерпуль», планирует приобрести «Хетафе». Об этом сообщает Marca.

Согласно источнику, FSG хочет создать мультиклубную сеть, наподобие той, что у компании Red Bull и других. На данный момент американским бизнесменам уже принадлежат бейсбольный «Бостон Ред Сокс», хоккейный «Питтсбург Пингвинз» и RFK Racing из NASCAR. FSG планирует сделать упор на европейский футбол.

«Хетафе» привлекает потенциальных новых владельцев своим географическим положением (автономное сообщество Мадрид), возможностью находить и продавать перспективных игроков, а также строительством нового стадиона, процесс которого уже начался. Президент клуба Анхель Торрес ранее заявил, что покинет клуб, как только тот переедет на новую арену.

Отмечается, что ранее в FSG рассматривали вариант с покупкой «Малаги», но этого не случилось.

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