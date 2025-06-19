37-летний Месси забил 50-й гол за «Интер Майами», ему потребовался 61 матч

Нападающий Лионель Месси забил 50-й гол за «Интер Майами» в матче 2-го тура группы А клубного чемпионата мира с «Порту». 37-летнему футболисту понадобилась 61 игра для достижения данной отметки.

Месси поразил ворота португальского клуба на 54-й минуте, забив со штрафного.

Лионель присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение 37-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

В 1-м туре группового этапа «Интер Майами» встречался с «Аль-Ахли». Команды сыграли вничью со счётом 0:0. В свою очередь, «Порту» провёл матч с «Палмейрасом». Эта встреча завершилась со счётом 0:0.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: