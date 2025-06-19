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В Fenway Sports Group оценили слухи о желании купить «Хетафе»

В Fenway Sports Group оценили слухи о желании купить «Хетафе»
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В Fenway Sports Group, владеющей правами на «Ливерпуль», прокомментировали слухи о желании приобрести «Хетафе» с целью создания мультиклубной сети.

«FSG регулярно участвует в обсуждениях и оценивает возможности в мировом спорте, что является общепринятым процессом оценки инициатив, соответствующих стратегическим приоритетам организации», — сообщил представитель американской компании Liverpool Echo.

Напомним, FSG принадлежат бейсбольный «Бостон Ред Сокс», хоккейный «Питтсбург Пингвинз» и RFK Racing из NASCAR.

По итогам прошлого сезона «Хетафе» занял 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры, заработав 42 очка).

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