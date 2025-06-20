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Интер Майами — Порту, результат матча 19 июня 2025, счёт 2:1, клубный ЧМ по футболу 2025

Гол Месси со штрафного позволил «Интер Майами» победить «Порту» в матче клубного ЧМ
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Завершился матч 2-го тура группы А клубного чемпионата мира, в котором встречались «Интер Майами» (США) и «Порту» (Португалия). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Агехова – 8'     1:1 Сеговия – 47'     2:1 Месси – 54'    

В начале игры счёт открыл нападающий «Порту» Самуэль Агехова, забив с пенальти. На 47-й минуте полузащитник «Интер Майами» Теласко Сеговия восстановил равновесие. На 54-й минуте нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси вывел свою команду вперёд, забив со штрафного.

После двух встреч группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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