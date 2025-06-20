Гол Месси со штрафного позволил «Интер Майами» победить «Порту» в матче клубного ЧМ

Завершился матч 2-го тура группы А клубного чемпионата мира, в котором встречались «Интер Майами» (США) и «Порту» (Португалия). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В начале игры счёт открыл нападающий «Порту» Самуэль Агехова, забив с пенальти. На 47-й минуте полузащитник «Интер Майами» Теласко Сеговия восстановил равновесие. На 54-й минуте нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси вывел свою команду вперёд, забив со штрафного.

После двух встреч группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: