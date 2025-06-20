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Месси забил 68-й гол со штрафного, больше только у Пеле и Жуниньо, у Роналду — 64 мяча

Месси забил 68-й гол со штрафного, больше только у Пеле и Жуниньо, у Роналду — 64 мяча
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Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси забил 68-й гол со штрафного в карьере в матче 2-го тура группы А клубного чемпионата мира с «Порту» (2:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Агехова – 8'     1:1 Сеговия – 47'     2:1 Месси – 54'    

Больше 37-летнего футболиста со штрафных забили только бывший нападающий сборной Бразилии Пеле (70) и экс-полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано (77).

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился 64 подобными мячами.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение 37-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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