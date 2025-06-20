«Челси» может обязать Мудрика выплатить компенсацию за употребление допинга — The Athletic

«Челси» может подать в суд на нападающего Михаила Мудрика в случае, если его признают виновным в употреблении допинга, с целью потребовать компенсацию за нарушение условий контракта. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб способен заявить о приобретении игрока за £ 80 млн, нарушившего трудовое соглашение, в результате чего он как актив практически полностью обесценился. Подчёркивается: вероятность, что «синие» предпримут подобные действия, является невысокой, так как это подаст отрицательный сигнал потенциальным новичкам «Челси».

В случае если вина Мудрика будет доказана, 24-летний нападающий может быть отстранён сроком до четырёх лет. Ранее Федерация футбола Англии (FA) официально предъявила игроку обвинения в нарушении антидопингового регламента.

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