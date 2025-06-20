Забивший победный гол со штрафного Месси признан лучшим игроком матча с «Порту» на КЧМ

Нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком матча 2-го тура группы А клубного чемпионата мира с «Порту» (2:1).

37-летний Месси стал автором победного гола, поразив ворота португальского клуба на 54-й минуте прямым ударом со штрафного.

После двух встреч группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.