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Фернандо Льоренте оценил расклад сил в новом сезоне Серии А

Фернандо Льоренте оценил расклад сил в новом сезоне Серии А
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Экс-игрок «Наполи» и «Ювентуса» Фернандо Льоренте высказался о фаворитах нового сезона Серии А.

«Конте создал шедевр в «Наполи», но я всё ещё убеждён, что это «Интер» упустил трофей, уступив «Роме» и сыграв вничью с «Лацио». В финале Лиги чемпионов он не сумел что-либо противопоставить «ПСЖ», однако у парижан невероятная команда, которая любого одолела бы.

У «нерадзурри» всегда крепкий коллектив, но это и заслуга Маротты: он побеждает везде, куда бы ни пришёл.

Будет ли Аллегри сразу бороться за чемпионство? Да, он будет бороться с Конте. Макс любит шутить, но он такой же чемпион, как и Конте» – приводит слова Льоренте La Gazzetta dello Sport.

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