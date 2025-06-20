«Манчестер Юнайтед» предложил Рашфорда «Реалу» — Defensa Central

«Манчестер Юнайтед» обратился в мадридский «Реал» с предложением подписать 27-летнего нападающего Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены выручить с потенциальной продажи английского футболиста € 40 млн. Несмотря на то что «сливочные» действительно находятся в поисках нового нападающего, Рашфорд не соответствует их профилю, поскольку «Реал» хочет подписать форварда, похожего по стилю на Хоселу.

Подчёркивается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не рассчитывает на 27-летнего игрока, в связи с чем он выставлен на продажу. Интерес к Рашфорду проявила «Барселона», однако она не готова платить € 40 млн за его переход.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: