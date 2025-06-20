Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парти покинет «Арсенал» — ESPN

Парти покинет «Арсенал» — ESPN
Комментарии

Полузащитник Томас Парти в ближайшее время уйдёт из «Арсенала». Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, переговоры о продлении контракта игрока с клубом ни к чему не привели, нынешний договор рассчитан до конца июня. Интерес к Парти проявляют многие клубы, в том числе из Турции.

Томас Парти выступает за «Арсенал» с октября 2020 года. В клубном сезоне-2024/2025 на счету 31-летнего опорного полузащитника 51 матч в составе лондонцев во всех турнирах. В них Парти отметился четырьмя голами и три раза результативно ассистировал партнёрам.

Ранее футболист выступал за «Атлетико», «Мальорку» и «Альмерию». Помимо этого, игрок защищает цвета сборной Ганы.

Материалы по теме
«Арсенал» хочет подписать нападающего «Челси» Мадуэке — Daily Telegraph
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android