Парти покинет «Арсенал» — ESPN

Полузащитник Томас Парти в ближайшее время уйдёт из «Арсенала». Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, переговоры о продлении контракта игрока с клубом ни к чему не привели, нынешний договор рассчитан до конца июня. Интерес к Парти проявляют многие клубы, в том числе из Турции.

Томас Парти выступает за «Арсенал» с октября 2020 года. В клубном сезоне-2024/2025 на счету 31-летнего опорного полузащитника 51 матч в составе лондонцев во всех турнирах. В них Парти отметился четырьмя голами и три раза результативно ассистировал партнёрам.

Ранее футболист выступал за «Атлетико», «Мальорку» и «Альмерию». Помимо этого, игрок защищает цвета сборной Ганы.