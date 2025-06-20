«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: мадридский клуб открыл счёт на 11-й минуте

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» проходит матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Сиэтл Саундерс» принимает мадридский «Атлетико».

На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 в пользу «Атлетико». Мадридский клуб открыл счёт на 11-й минуте. Гол в свой актив записал Пабло Барриос.

В предыдущем туре «Сиэтл Саундерс» уступил «Ботафого» (1:2), а «Атлетико» потерпел разгромное поражение во встрече с «ПСЖ» (0:4).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.