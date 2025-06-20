Александр Григорян: мотивацию «Зенита» в сезоне-2025/2026 нельзя сравнивать с прошлогодней

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян оценил мотивацию футболистов петербургского «Зенита» в предстоящем сезоне-2025/2026.

«Понятно, что все игроки «Зенита» мотивированы. Эту мотивацию нельзя сравнивать с прошлогодней. Когда ты теряешь чемпионство, желание вернуть его удваивает твою энергию и мотивацию», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Петербургский «Зенит» неизменно становился чемпионом России на протяжении шести сезонов — с 2018/2019 по 2023/2024. В прошедшем сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые уступили чемпионство «Краснодару», до последнего тура сохраняя шансы на новый титул.

Видео: Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну: