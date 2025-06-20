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Месси прокомментировал победу «Интер Майами» в матче с «Порту» на клубном ЧМ-2025

Месси прокомментировал победу «Интер Майами» в матче с «Порту» на клубном ЧМ-2025
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу команды во встрече клубного чемпионата мира с «Порту» (2:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Агехова – 8'     1:1 Сеговия – 47'     2:1 Месси – 54'    

«Огромная радость, колоссальные усилия всей команды. Мы отлично поработали — не только оборонялись, но и в первом тайме, до счёта 1:1, очень хорошо контролировали мяч. Я действительно счастлив, потому что после первого матча у нас осталось горькое послевкусие. Мы чувствовали, что могли выиграть ту встречу — так же, как и проиграть. Но сегодняшняя победа очень важна для нас, и теперь пора насладиться этим моментом», — приводит слова Месси Ole.

После двух матчей группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке.

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