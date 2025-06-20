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Гол Месси со штрафного в матче КЧМ-2025 «Интер Майами» — «Порту» — видео

Гол Месси со штрафного в матче КЧМ-2025 «Интер Майами» — «Порту» — видео
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37-летний аргентинский нападающий и капитан клуба американской МЛС «Интер Майами» Лионель Месси стал автором победного гола своей команды в матче 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 с португальским «Порту» (2:1). На 54-й минуте игры Месси поразил ворота «драконов» прямым ударом со штрафного.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Агехова – 8'     1:1 Сеговия – 47'     2:1 Месси – 54'    

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Эта победа позволила «Интер Майами» набрать четыре очка в двух матчах группы A КЧМ-2025, флоридцы занимают в турнирной таблице второе место, уступая бразильскому «Палмейрасу» по разнице мячей. «Порту» с одним очком находится на третьем месте, столько же у замыкающего квартет каирского «Аль-Ахли».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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