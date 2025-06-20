«Это просто безумие». Маскерано — о травме, с которой Месси играл в матче с «Порту»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил что нападающий Лионель Месси играл с травмой в матче второго тура клубного чемпионата мира с «Порту» (2:1). В этой встрече аргентинский нападающий забил один гол.

«Месси играл с травмой — с той болью, что у него была в квадрицепсе, и тем не менее он продолжал бегать, это просто безумие. Его участие в матче не было гарантировано до самой игры», — приводит слова Маскерано All About Argentina в социальной сети X.

После двух встреч группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба.