Владислав Радимов сформулировал главную проблему «Спартака»

Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов высказался о проблемах московского «Спартака».

«Очень много слухов про «Спартак» ходит. Например, что главный тренер звонит Комличенко, а он уже в другой команде. «Спартак» опаздывает на такт везде, в этом проблема. Они в прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок. Я думаю, что в будущем сезоне опять чревато опоздать. При том, что в ближайшем сезоне «Зенит» будет бороться за чемпионство априори. «Краснодар» — чемпион, постарается повторить», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Спартак» под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича занял по итогам сезона-2024/2025 четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 57 очков в 30 матчах. В Кубке России красно-белые дошли до финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где уступили на своём поле «Ростову» (1:2).

Ранее появилась информация, что Станкович в день Суперфинала Кубка России звонил нападающему «Ростова» Николаю Комличенко с предложением трансфера, к этому моменту форвард уже согласовал переход в «Локомотив», с которым в дальнейшем и подписал контракт.

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