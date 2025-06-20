«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: команды обменялись голами в течение четырёх минут

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» проходит матч второго тура клубного чемпионата мира, в котором «Сиэтл Саундерс» принимает мадридский «Атлетико».

На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт в матче 2:1 в пользу «Атлетико». Команды во втором тайме обменялись голами за четыре минуты.

В предыдущем туре «Сиэтл Саундерс» проиграл «Ботафого» (1:2), а «Атлетико» потерпел разгромное поражение в матче с «ПСЖ» (0:4).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.