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«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: команды обменялись голами в течение четырёх минут

«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: команды обменялись голами в течение четырёх минут
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В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» проходит матч второго тура клубного чемпионата мира, в котором «Сиэтл Саундерс» принимает мадридский «Атлетико».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 01:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
2-й тайм
1 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Барриос – 11'     0:2 Витсель – 47'     1:2 Русняк – 50'     1:3 Барриос – 55'    

На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт в матче 2:1 в пользу «Атлетико». Команды во втором тайме обменялись голами за четыре минуты.

В предыдущем туре «Сиэтл Саундерс» проиграл «Ботафого» (1:2), а «Атлетико» потерпел разгромное поражение в матче с «ПСЖ» (0:4).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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