Видеообзор победы «Интер Майами» с Месси в матче с «Порту» на клубном ЧМ-2025

«Интер Майами» обыграл «Порту» в матче 2-го тура клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Интер Майами» забивали Лионель Месси и Теласко Сеговия. Единственный гол за «Порту» забил Самуэль Агехова.

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После двух встреч группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Палмейрасом», а «Порту» сыграет с «Аль-Ахли».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба.