Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы «Интер Майами» с Месси в матче с «Порту» на клубном ЧМ-2025

Видеообзор победы «Интер Майами» с Месси в матче с «Порту» на клубном ЧМ-2025
Комментарии

«Интер Майами» обыграл «Порту» в матче 2-го тура клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счётом 2:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Агехова – 8'     1:1 Сеговия – 47'     2:1 Месси – 54'    

В составе «Интер Майами» забивали Лионель Месси и Теласко Сеговия. Единственный гол за «Порту» забил Самуэль Агехова.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После двух встреч группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Палмейрасом», а «Порту» сыграет с «Аль-Ахли».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба.

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android