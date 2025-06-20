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«Палмейрас» переиграл «Аль-Ахли» на КЧМ-2025 — видеообзор

«Палмейрас» переиграл «Аль-Ахли» на КЧМ-2025 — видеообзор
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19 июня на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) завершился матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 в группе A между бразильским клубом «Палмейрас» и «Аль-Ахли» из столицы Египта Каира. Победу со счётом 2:0 одержали южноамериканцы.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
2 : 0
Аль-Ахли
Каир, Египет
1:0 Абу Али – 49'     2:0 Лопес – 59'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После двух туров «Палмейрас» лидирует в группе A с четырьмя очками, столько же у «Интер Майами». «Аль-Ахли» набрал одно очко и замыкает таблицу квартета, также одно очко у находящегося на третьем месте «Порту».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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