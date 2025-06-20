«Палмейрас» переиграл «Аль-Ахли» на КЧМ-2025 — видеообзор

19 июня на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) завершился матч 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 в группе A между бразильским клубом «Палмейрас» и «Аль-Ахли» из столицы Египта Каира. Победу со счётом 2:0 одержали южноамериканцы.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

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После двух туров «Палмейрас» лидирует в группе A с четырьмя очками, столько же у «Интер Майами». «Аль-Ахли» набрал одно очко и замыкает таблицу квартета, также одно очко у находящегося на третьем месте «Порту».