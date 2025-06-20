Гол экс-игрока «Зенита» помог «Атлетико» обыграть «Сиэтл Саундерс» на клубном ЧМ-2025

Завершился матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Сиэтл Саундерс» встречался с мадридским «Атлетико». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и закончилась победой мадридского клуба со счётом 3:1.

За «Атлетико» дубль оформил Пабло Барриос и ещё один гол в свой актив записал Аксель Витсель, который знаком российским болельщикам по выступлению за «Зенит».

Единственный гол за «Сиэтл Саундерс» забил Альберт Русняк.

В предыдущем туре «Сиэтл Саундерс» проиграл «Ботафого» (1:2), а «Атлетико» потерпел разгромное поражение в матче с «ПСЖ» (0:4).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба.