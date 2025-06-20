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«ПСЖ» — «Ботафого»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

«ПСЖ» — «Ботафого»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025
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Сегодня, в ночь с 19 на 20 июня мск, состоится матч 2-го тура группы B клубного чемпионата мира — 2025, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Ботафого» (Бразилия). Игра пройдёт на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене (США, штат Калифорния). Начало встречи запланировано на 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
1-й тайм
0 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Маюлу, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Рамуш, Кварацхелия.

«Ботафого»: Виктор, Витиньо, Жаир Фильо, Барбоса, Теллес, Грегоре, Фрейтас, Аллан, Артур, Саварино, Игор Жезус.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

Ранее в 1-м туре «ПСЖ» разгромил со счётом 4:0 мадридский «Атлетико», «Ботафого» с результатом 2:1 переиграл американский «Сиэтл Саундерс».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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