Маскерано: было бы безумием сказать, что я в «Интер Майами», чтобы тренировать Месси

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал о работе с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Было бы безумием сказать, что я здесь, чтобы тренировать его. Он легенда. Мы стараемся поддерживать его на этом этапе. Делаем всё максимально просто, беспокоим его как можно меньше. И именно поэтому мы должны создать обстановку, в которой он чувствует себя комфортно и может сиять», — приводит слова Маскерано Bolavip.

Напомним, в своём последнем матче «Интер Майами» обыграл «Порту» во 2-м туре клубного чемпионата мира со счётом 2:1. Аргентинский форвард в этой встрече забил один гол со штрафного.