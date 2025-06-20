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Владислав Радимов высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива»

Владислав Радимов высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива»
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Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов дал комментарий по поводу трансферного бана московского «Локомотива».

«Скорее всего, ситуация «Локомотива» разрешится. В современном мире футбола эта сумма — копейки», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что ФИФА наложила на московский «Локомотив» запрет на регистрацию новичков в течение трёх трансферных окон. Причиной этого стала спорная ситуация с выплатами железнодорожников за подготовку защитника Марка Мампасси в отношении не выступающего сейчас в соревнованиях ФК «Мариуполь». По данным СМИ, сумма задолженности со стороны «Локомотива» составляет около € 50 тыс.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

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